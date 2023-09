Aktienkurs im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kursplus

29.09.23 16:10 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 32,63 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 32,63 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 32,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 682.807 Pfizer-Aktien. Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2023 bei 31,78 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 2,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,25 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 01.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 29.10.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,30 USD je Pfizer-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie CureVac-Aktie bricht an der NASDAQ ein: Verfahren im Patentstreit zwischen BioNTech und CureVac ausgesetzt S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Pfizer abgeworfen AstraZeneca- und Pfizer-Aktien uneins: AstraZeneca kauft Pfizer-Gentherapie-Portfolio

