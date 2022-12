Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Donnerstagmittag ein

Um 12:22 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 47,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 47,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,92 EUR. Bisher wurden heute 3.312 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 53,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,16 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 19,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,17 USD an.

Am 01.11.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.094,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 30.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 6,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

BioNTech-Aktie an der NASDAQ tiefrot: BioNTech-Booster in Hongkong wohl bald möglich

BioNTech-Aktie schließt fest: COVID-Impfstoff von BioNTech in China eingetroffen

BioNTech-Aktie schließt stärker: Deutsche Staatsbürger in Volksrepublik China sollen mit BioNTech geimpft werden

