Pfizer Aktie News: Pfizer am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 30.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 48,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.968 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 10,99 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2021 Kursverluste bis auf 32,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 48,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,33 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,98 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 5,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

