Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag im Minusbereich

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 47,90 EUR. Bei 47,82 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 5.580 Aktien.

Bei 53,40 EUR markierte der Titel am 11.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,16 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,27 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,17 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.638,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.094,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Pfizer am 31.01.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,27 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com