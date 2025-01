Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 26,79 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 26,79 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,78 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,96 USD. Zuletzt wurden via New York 700.590 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,71 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,67 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,20 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 29.10.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,70 Mrd. USD – ein Plus von 24,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

