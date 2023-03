Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 15:52 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,45 USD zu. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,60 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,60 USD. Bisher wurden via New York 396.504 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.04.2022 bei 56,32 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,24 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,00 USD.

Pfizer ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.290,00 USD im Vergleich zu 23.838,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.05.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 30.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,62 USD je Pfizer-Aktie.

