Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Vormittag tiefer

Die Pfizer-Aktie musste um 31.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 49,78 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 49,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163 Pfizer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 54,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,66 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2021 auf bis zu 31,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 58,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,33 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,98 Prozent gesteigert.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

