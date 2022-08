Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittwochmittag schwächer

Um 12:22 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 45,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 45,64 EUR. Bei 46,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 5.159 Stück.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 16,27 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2021 Kursverluste bis auf 35,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 29,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,20 USD.

Pfizer veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 27.742,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 18.977,00 USD umsetzen können.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

