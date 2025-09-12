DAX23.633 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.465 +0,1%Euro1,1686 -0,1%Öl67,31 -0,4%Gold3.621 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Klarna A414N7 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Bitcoin steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen Bitcoin steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pflegekräfte in Deutschland sollen mehr Befugnisse bekommen

11.09.25 10:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Dringend benötigte Pflegekräfte sollen mehr Befugnisse bei der Patientenversorgung bekommen. Sie könnten oft so viel mehr als sie bisher dürften, sagte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Einbringung von Gesetzesplänen in den Bundestag. Pflegefachkräfte sollen damit künftig mehr Aufgaben eigenverantwortlich leisten können, die bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind - etwa beim Versorgen von Wunden, bei Diabetes und Demenz.

Wer­bung

Daneben sollen Pflegekräfte von "vermeidbarer Bürokratie" entlastet werden, wie Warken sagte. Dazu soll unter anderem der Umfang von Dokumentationen für Qualitätsprüfungen auf ein notwendiges Maß begrenzt werden. "Jede Minute, die sich eine Pflegekraft nicht mit Formularen beschäftigt, ist eine gewonnene Minute für die pflegebedürftigen Menschen", sagte die Ministerin.

Geregelt werden soll auch eine bundesweit einheitliche Ausbildung für Pflegefachassistenten und -assistentinnen, wofür es laut Warken bisher in den Ländern einen Flickenteppich mit 27 verschiedenen Vorgaben gibt. Zu den Gesetzesplänen folgen nun zunächst Ausschussberatungen im Parlament./sam/DP/jha