PUMA-Aktie klettert: PUMA testet in Pilotprojekt biologisch abbaubaren Sneaker

Wie der Herzogenauracher DAX -Konzern mitteilte, soll der Re:Suede aus umweltschonenderen Materialien bei der Wildledergerbung, biologisch abbaubaren thermoplastischem Elastomeren (TPE) und Hanffasern hergestellt werden.

Das Pilotprojekt soll im Januar mit 500 ausgewählten Teilnehmern in Deutschland starten. Diese werden den Re:Suede ein halbes Jahr tragen, um das Produkt unter realen Bedingungen zu testen. Danach werden die Schuhe über ein Rücknahmesystem an PUMA zurückgeschickt und anschließend bei Valor Compostering B.V., einem Unternehmen des niederländischen Abfallspezialisten Ortessa Groep B.V., in einer industriellen Kompostierungsanlage unter kontrollierten Bedingungen abgebaut. Dadurch soll festgestellt werden, ob aus den Schuhen Kompost für landwirtschaftliche Zwecke gewonnen werden kann.

