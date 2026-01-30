DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.427 ±0,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 CSG Group A420X0 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
KW 5: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 5: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pistorius: USA brauchen Europa

01.02.26 10:38 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius ruft die europäischen Staaten zu Selbstbewusstsein gegenüber der US-Regierung auf. Es wäre ein Fehler, "wenn wir auf das Weiße Haus starrten wie das Kaninchen auf die Schlange. Dann würden wir den Fokus verlieren auf das, was wir tun müssen: souverän und unabhängiger werden", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump setze auf Verunsicherung und Angst, um seine Ziele zu erreichen. "Aber wer Angst hat, trifft falsche Entscheidungen. Also lassen wir uns ja gerade nicht einschüchtern", sagte der SPD-Politiker mit Blick auf das Gegenhalten europäischer Regierungen gegen US-Ansprüche auf Grönland.

Die Amerikaner bräuchten Europa so, wie die Europäer die Amerikaner bräuchten, betonte Pistorius. Europa habe für Washington geostrategische und geoökonomische Bedeutung. "Man stelle sich vor, Europa würde zu Russlands Einflusssphäre werden, wenn es (dem russischen Präsidenten) Wladimir Putin gelänge, die Amerikaner hier zu vertreiben oder zu veranlassen, sich zurückzuziehen. Dann lägen die USA zwischen Russland und China. Das wäre sicher nicht im Interesse der Amerikaner."

Angesprochen auf die Wichtigkeit der US-Luftwaffenbasis in Ramstein sagte der Minister, sie sei der wichtigste Stützpunkt der US-Luftwaffe außerhalb der USA und spiele für die amerikanischen Streitkräfte "etwa mit Blick auf Operationen im Nahen und Mittleren Osten eine sehr zentrale Rolle".

Wer­bung

Auf die Frage, ob Deutschland also auch Drohpotenzial habe, sagte Pistorius: "Mir geht es darum deutlich zu machen, dass auch die USA ein Interesse an unserer engen Partnerschaft haben." Er habe nach wie vor keine Zweifel an einer gemeinsamen Basis in der Nato, sagte der Verteidigungsminister. Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass die USA das Verteidigungsbündnis verlassen wollen./kli/DP/zb