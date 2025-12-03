Pkw-Produktion in Deutschland steigt im November

DOW JONES--Im November sind in Deutschland wieder mehr Pkw produziert worden. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, stieg die Pkw-Inlandsproduktion um 2 Prozent auf 398.500 Einheiten. In den ersten elf Monaten des Jahres wurden hierzulande rund 3,9 Millionen Pkw produziert, ein Plus von einem Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Von den im November produzierten Autos gingen 292.200 in den Export, das war ein Rückgang um 1 Prozent zum Vorjahr. Von Januar bis November waren die Ausfuhren mit 3,0 Millionen Einheiten unverändert. Sie lagen damit aber 9 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

December 03, 2025 07:19 ET (12:19 GMT)