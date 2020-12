Home24-Aktie rot: Home24 besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung

Aktien in diesem Artikel Home24 17,66 EUR

-1,78% Charts

News

Analysen

Die Berliner verkauften am Dienstag 2,64 Millionen neue Aktien an institutionelle Investoren und strichen damit brutto 46,4 Millionen Euro ein, wie der noch vor Weihnachten in den SDAX aufsteigende Konzern mitteilte. Je neuer Aktie erzielte das Unternehmen einen Preis von 17,58 Euro, rund 5 Prozent Abschlag zum jüngsten Xetra-Schlusskurs von 18,50 Euro. Das Grundkapital wird mit dem Schritt um 10 Prozent erhöht.

Die Home24-Aktie hat einen rasanten Anstieg in den vergangenen Monaten hinter sich: Anfang Mai war das Papier noch weniger als 5 Euro wert. Die Berliner profitieren in der Corona-Krise vom Online-Shoppingboom. Das Geld will das Unternehmen vor allem für die Stärkung des europäischen Geschäfts verwenden.

Zwar spürte der Online-Möbelhändler auch unmittelbar nach dem Beginn der Corona-Krise einen Rückgang der Nachfrage. In den vergangenen Quartalen hingegen konnte er deutlich zulegen: Spürbar mehr Bestellungen aus Europa und Lateinamerika sorgten für bessere Geschäftsaussichten. Zuletzt war das Unternehmen an der Börse rund 500 Millionen Euro wert. Anfang Dezember kam das grüne Licht für den SDAX-Aufstieg, der am 21. Dezember noch vor Weihnachten vollzogen wird.

Am Mittwoch verliert die Home24-Aktie auf XETRA zeitweise 1,61 Prozent und fällt auf 18,20 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: home24