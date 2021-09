Plug Power Aktie News: Plug Power tendiert nordwärts

Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 22,35 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,60 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.132 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2021 bei 59,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2020 bei 8,93 EUR.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,220 USD einfahren.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc