Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 1,59 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,59 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 1,58 USD. Bei 1,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.302.542 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 207,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,53 USD. Dieser Wert wurde am 26.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 12.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -1,06 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 173,73 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,242 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch durch Analysten-Abstufung

Trump beendet "Green Deal": Plug Power-Aktie & Co. unter Druck

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens