Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 6,59 EUR.

Das Papier von Plug Power legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 6,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 6,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,63 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 42.366 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2022 markierte das Papier bei 23,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 257,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2023 bei 6,42 EUR. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 2,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 260,18 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,27 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,227 USD je Plug Power-Aktie.

