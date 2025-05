Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich Plug Power

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 0,866 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 0,866 USD. Bei 0,874 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,846 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.072.319 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 4,880 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 463,445 Prozent. Bei 0,760 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 12,239 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Am 03.03.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -1,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 191,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,16 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Plug Power am 12.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,630 USD je Aktie aus.

