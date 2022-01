Plug Power Aktie News: Plug Power tendiert fester

Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,1 Prozent auf 26,00 EUR. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 26,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,90 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.087 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2021 erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,26 EUR am 11.05.2021.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,027 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

