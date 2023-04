Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Keller

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 10,03 USD. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,02 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 10,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.017.885 Plug Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,87 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 68,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,02 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 0,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power veröffentlichte am 01.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,33 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 220,70 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,91 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Plug Power am 10.05.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,728 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

