Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,59 USD.

Die Plug Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,59 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 1,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,60 USD. Zuletzt wechselten 929.576 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 56,40 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 133,67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.08.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,592 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

