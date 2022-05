Plug Power Aktie News: Plug Power am Donnerstagmittag im Bullenmodus

Die Plug Power-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 21,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 22,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.206 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Mit einem Zuwachs von 47,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 52,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 01.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 151,18 Prozent zurück. Hier wurden 161,91 USD gegenüber -316,34 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Plug Power-Bilanz für Q1 2022 wird am 09.05.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Plug Power-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -0,232 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

