Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 1,71 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 1,71 USD zu. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 1,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 455.552 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 186,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 1,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Plug Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -1,06 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 191,47 Mio. USD – eine Minderung von 13,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 222,16 Mio. USD eingefahren.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,652 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

