Plug Power Aktie News: Plug Power kommt kaum vom Fleck

Die Plug Power-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt bei 19,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 19,00 EUR Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 19,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,00 EUR. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 265 Stück gehandelt.

Am 09.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,65 EUR an. Am 11.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 14,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,057 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

