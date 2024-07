Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 2,57 USD.

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 2,57 USD ab. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,55 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,63 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 725.956 Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 423,98 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 2,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 15,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 120,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 210,29 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Plug Power am 06.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,227 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie knickt ein: US-Senator fordert Untersuchung von milliardenschwerer Kreditgarantie

Nach Kreditgarantie: Plug Power-Aktie dreht nach Rally ins Minus

Plug Power-Aktie +19%: Kreditgarantie in Milliardenhöhe von US-Energieministerium