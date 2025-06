Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zündet am Montagnachmittag Kursrakete

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,3 Prozent auf 1,05 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 8,3 Prozent auf 1,05 USD zu. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,05 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.340.144 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,34 USD) erklomm das Papier am 17.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 218,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 51,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 12.05.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,26 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 133,67 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Plug Power am 07.08.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,594 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

