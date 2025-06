Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag im Bullenmodus

Plug Power im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,5 Prozent auf 0,928 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,5 Prozent auf 0,928 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 0,943 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,895 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 817.882 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,340 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 259,797 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,691 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 34,342 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,46 USD je Aktie erzielt worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD je Plug Power-Aktie.

