Plug Power-Aktie aktuell: Bären lasten auf Plug Power

Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,4 Prozent auf 15,89 EUR ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 15,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 137.852 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2021 markierte das Papier bei 59,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,50 EUR am 15.05.2020.

2022 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,154 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

