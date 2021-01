Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power gewinnt

Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 44,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 44,66 EUR. Bei 44,11 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.152 Stück gehandelt.

Am 08.01.2021 markierte das Papier bei 45,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 17.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,140 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power im Aufwind - wie weit kann es für die Wasserstoff-Aktie noch gehen?

Wasserstoff-Aktien unter der Lupe: NEL, FuelCell, ITM und Co. im Analystencheck

November 2020: Die Expertenmeinungen zur Plug Power-Aktie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc