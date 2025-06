Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power haussiert am Donnerstagnachmittag

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 1,46 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,4 Prozent auf 1,46 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 1,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,36 USD. Bisher wurden heute 2.695.311 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 56,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 133,67 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 120,26 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie mit Kurssprung: Plug Power-Aktie zündet nach Partnerschaftsdeal und Insiderkauf den Turbo

Wasserstoff-Aktien wieder erholt: Plug Power und NEL kämpfen mit hohen Kosten, Politik & fehlenden Impulsen

Plug Power-Aktie nach Zahlen schwächer: Abermals deutliche Verluste gemacht