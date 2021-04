Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power mit positiven Vorzeichen

Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,31 EUR. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.463 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,80 EUR. Am 15.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR ab.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2022 -0,161 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

