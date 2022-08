Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag gesucht

Die Plug Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 29,34 EUR. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 29,75 EUR zu. Bei 29,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 15.857 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,19 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 28,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 138,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2022 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 151,27 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 124,56 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Plug Power am 10.11.2022 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,937 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie an der NASDAQ dennoch zweistellig höher: Plug Power vergrößert Verlust

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt

NEL ASA-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Warum bald der Durchbruch der Wasserstoff-Technologie gelingen könnte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.