Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power billiger

Die Plug Power-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 50,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Plug Power-Aktie bisher bei 50,30 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 51,65 EUR. Zuletzt wechselten 36.625 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,69 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.03.2020 bei 2,35 EUR.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,124 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

