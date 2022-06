Plug Power Aktie News: Plug Power am Donnerstagmittag im Minus

Die Plug Power-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,6 Prozent auf 14,07 EUR ab. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,95 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.227 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 41,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 65,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,24 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 14,97 Prozent sinken.

Am 09.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -1,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 140,80 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 144,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -316,34 USD umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,341 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

