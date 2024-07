Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 3,14 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 3,14 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 3,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,21 USD. Zuletzt wechselten 1.572.783 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 13,44 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 76,64 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,22 USD am 03.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 29,46 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 120,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,29 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,81 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,222 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie höher: Volatilität hält an

NEL ASA-Aktie legt zu: Quartalszahlen werfen ihre Schatten voraus

Plug Power-Investoren fassen wieder Mut: Aktie zieht deutlich an