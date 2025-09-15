Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1,57 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 1,57 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 1,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,59 USD. Bisher wurden heute 1.114.075 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 112,14 Prozent Luft nach oben. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,85 Prozent.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,614 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

