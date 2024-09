Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,10 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 2,10 USD zu. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,12 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 538.086 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei 8,45 USD markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 75,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,61 USD ab. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,90 Prozent auf 143,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,200 USD je Plug Power-Aktie stehen.

