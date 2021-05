Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power mit Aufschlag

Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,2 Prozent auf 22,69 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,92 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,65 EUR. Bisher wurden heute 7.819 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 26.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,69 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.05.2020 (3,65 EUR).

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2022 -0,170 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

