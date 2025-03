Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 1,52 USD nach.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 1,52 USD. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,51 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,52 USD. Bisher wurden heute 1.234.128 Plug Power-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 4,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 222,11 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Plug Power ließ sich am 03.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 191,47 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 222,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 08.05.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,638 USD ausweisen wird.

