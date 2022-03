Plug Power Aktie News: Plug Power zieht an

Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 25,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 25,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.524 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 41,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 12.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,195 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

NEL ASA-Aktie, Plug Power-Aktie & Co: Mehr Tempo für grüne Energie

Drohen Europa Stromausfälle? Analysten warnen vor Energiemangel bei Russland-Embargo

Profiteure der Russland-Sanktionen: Grüne Aktien wie Vestas, SMA, NEL & Co. - Was Anleger jetzt wissen müssen

