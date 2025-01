Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 1,89 USD ab.

Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,8 Prozent auf 1,89 USD nach. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,87 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.746.745 Plug Power-Aktien.

Bei 5,14 USD erreichte der Titel am 02.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 172,68 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 1,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 14,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 12.11.2024 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,57 Prozent auf 173,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 198,71 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,241 USD je Plug Power-Aktie.

