Plug Power Aktie News: Plug Power springt am Nachmittag hoch

Die Plug Power-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 10,0 Prozent im Plus bei 21,46 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,52 EUR an. Bei 20,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 86.491 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 48,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,26 EUR fiel das Papier am 12.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,41 Prozent.

Plug Power ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -1,12 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 161,91 USD, gegenüber -316,34 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 151,18 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,231 USD ausweisen wird.

