Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 2,38 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 2,38 USD. Bei 2,35 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,36 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 467.856 Stück.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 81,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Mit Abgaben von 6,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power ließ sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,35 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 120,26 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 210,29 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Plug Power am 06.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,201 USD je Aktie aus.

