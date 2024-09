Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,28 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,28 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 2,24 USD. Bei 2,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.232.044 Plug Power-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2023 bei 7,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 249,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 1,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Plug Power gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,90 Prozent auf 143,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 260,18 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Plug Power am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,198 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

So will Plug Power seine Umsätze ankurbeln - Investoren nicht überzeugt

Lebenszeichen nach Kurssturz im August: Ist die Plug Power-Aktie jetzt wieder ein Kauf?

NEL ASA steigt nach Plug Power-Bilanz: Kurzzeitige Gewinne können Abwärtstrend jedoch nicht brechen