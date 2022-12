Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag schwächer

Die Plug Power-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 11,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die Plug Power-Aktie bis auf 11,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,46 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 24.085 Aktien.

Am 25.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 4,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 188,63 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,92 USD erwirtschaftet worden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2022 einen Verlust in Höhe von -1,074 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie: Chancen und Risiken beim Wasserstoff-Konzern

NASDAQ-Aktie Plug Power niedriger: Plug Power macht mehr Verlust als erwartet

Hot Stocks heute: K+S hält an den Prognosen fest - kurzfristig Euphorie nach Plug Power-Amazon-Deal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.