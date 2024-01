NASDAQ 100-Performance im Fokus

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen

12.01.24 20:00 Uhr

Am Freitag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,11 Prozent auf 16.839,56 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 16.855,00 Punkte an der Kurstafel, nach 16.820,90 Punkten am Vortag. Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16.776,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.900,37 Zählern. NASDAQ 100 seit Beginn Jahr Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2,97 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16.354,25 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.10.2023, den Wert von 15.184,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 11.459,61 Punkten. NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 5,24 Prozent auf 1.675,03 USD), Zoom Video Communications (+ 3,93 Prozent auf 71,19 USD), Cognizant (+ 3,86 Prozent auf 77,77 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,42 Prozent auf 929,00 USD) und CoStar Group (+ 1,40 Prozent auf 83,26 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lucid (-6,90 Prozent auf 3,04 USD), Tesla (-3,87 Prozent auf 218,43 USD), IDEXX Laboratories (-3,48 Prozent auf 539,25 USD), DexCom (-3,14 Prozent auf 124,89 USD) und Enphase Energy (-2,93 Prozent auf 110,94 USD). Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.706.153 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,640 Bio. Euro. Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick 2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten. Redaktion finanzen.net

