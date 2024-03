Pluszeichen in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX

ATX-Marktbericht

Der ATX knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Mittwoch verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 3.500,76 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 112,124 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3.499,57 Zählern und damit 0,013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.499,12 Punkte).

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3.496,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.503,35 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,013 Prozent nach unten. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 3.396,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, lag der ATX noch bei 3.438,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wurde der ATX mit 3.052,28 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,60 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.508,11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.305,62 Zählern erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 18,89 EUR), Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,89 Prozent auf 113,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,52 Prozent auf 7,77 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,50 Prozent auf 8,04 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-0,44 Prozent auf 18,07 EUR), EVN (-0,41 Prozent auf 24,15 EUR), OMV (-0,39 Prozent auf 43,14 EUR), BAWAG (-0,26 Prozent auf 58,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,11 Prozent auf 44,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 20.687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 24,145 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Mit 9,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net