Pluszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester

SMI-Marktbericht

So bewegt sich der SMI heute.

Werte in diesem Artikel

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 11.689,37 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,267 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,282 Prozent höher bei 11.651,43 Punkten, nach 11.618,63 Punkten am Vortag.

Bei 11.779,24 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11.650,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,221 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 11.428,74 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 21.12.2023, den Wert von 11.132,60 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Stand von 10.792,58 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 4,65 Prozent zu. Bei 11.799,91 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 11.064,90 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 3,82 Prozent auf 1.304,00 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 520,20 CHF), UBS (+ 2,01 Prozent auf 27,98 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,96 Prozent auf 244,00 CHF) und Sonova (+ 1,72 Prozent auf 272,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Roche (-2,34 Prozent auf 225,55 CHF), Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 487,30 CHF), Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 116,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,47 Prozent auf 42,39 CHF) und Givaudan (+ 0,56 Prozent auf 4.124,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.691.610 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 253,712 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net