DAX23.688 -0,8%Est505.655 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +1,0%Nas22.927 +0,1%Bitcoin81.320 ±-0,0%Euro1,1585 -0,3%Öl64,45 +0,3%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold Jefferies & Company Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Hot Stocks heute: NVIDA-Woche - Long Trade auf Deutsche Telekom Hot Stocks heute: NVIDA-Woche - Long Trade auf Deutsche Telekom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Podcast

Hot Stocks heute: NVIDA-Woche - Long Trade auf Deutsche Telekom

17.11.25 16:04 Uhr
Hot Stocks heute: NVIDA-Woche - Long Trade auf Deutsche Telekom | finanzen.net

BNP Paribas zum dritten Mal in Folge "Bester Emittent"

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über DAX, NVIDIA und Deutsche Telekom. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net