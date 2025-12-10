DAX24.051 -0,5%Est505.707 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -1,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.940 +0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,15 +0,1%Gold4.193 -0,4%
Polen will restliche MiG-29 der Ukraine überlassen

10.12.25 11:18 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will der Ukraine seine letzten Kampfjets MiG-29 überlassen, im Gegenzug für neue Raketen- und Drohnentechnologie aus Kiew. Der polnische Generalstab in Warschau schrieb auf der Plattform X von einer "Spende der Flugzeuge", sie sei "Teil der Politik der Allianz zur Unterstützung der Ukraine und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Ostflanke der NATO".

In Polen hätten die Mehrzweckkampfflugzeuge sowjetischer Bauart das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, ihre Aufgaben würden von Kampfjets F-16 aus den USA und FA-50 aus Südkorea übernommen. Die Gespräche über Raketen- und Drohnentechnik aus der Ukraine liefen noch. Hauptziel sei "der Erwerb und die gemeinsame Entwicklung neuer Verteidigungs- und Industriekompetenzen".

2023 hatte Polen der von Russland angegriffenen Ukraine bereits zehn MiG-29 überlassen. Seitdem steht auch die Übergabe der restlichen knapp ein Dutzend Maschinen im Raum. In der ukrainischen Luftwaffe ist die MiG-29 mit mehreren Dutzend Maschinen der am häufigsten vertretene Flugzeugtyp trotz erster Lieferungen westlicher F-16 und Mirage aus Frankreich./fko/DP/nas