Klares Minus: DAX geht unter 13.000-Punkte-Marke in den Freitagshandel

Der DAX begann den Handel 1,4 Prozent tiefer bei 12.919,31 Punkten.

Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA und auch die Sorgen rund um die Corona-Pandemie trüben am Freitag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ein. Damit steuert der DAX trotz allem auf seine vierte Gewinnwoche in Folge zu, denn im Wochenverlauf ergäbe sich aktuell immer noch ein minimales Plus von 0,05 Prozent. In dem Vierwochenzeitraum seit Ende Juni ist der DAX bislang um knapp 7 Prozent nach oben geklettert und hatte sich Dienstag zeitweise sogar auf 13.313 Punkte gezeigt. Damit hatte er erstmals seit dem Corona-Crash in diesem Jahr wieder im Plus gelegen.

Corona-Probleme werden wieder größer

"Zuletzt hatten die Anleger die Pandemie aus ihren Köpfen verbannt. Doch COVID-19 dürfte heute auf die Börsenbühne zurückkehren", erwartet Marktanalyst Christian Henke von IG unter Verweis auf die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag. In den Vereinigten Staaten war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Corona-Pandemie erstmals seit mehr als drei Monaten wieder angestiegen. Damit wird deutlich, dass sich die größte Volkswirtschaft der Welt trotz Lockerungen der Corona-Auflagen immer noch in einer schweren Krise befindet. Zudem warnen auch Frankreich und Spanien aktuell wieder vor einem Anstieg von Corona-Fällen.

Politische Spannungen zwischen den USA und China nehmen wieder zu

Hinzu kommt die Reaktion Chinas auf die bevorstehende Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston (Texas). China forderte nun seinerseits die USA auf, ihre diplomatische Vertretung in der Stadt Chengdu zu schließen. Das ohnehin seit langer Zeit angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern erreicht damit einen weiteren Tiefpunkt, was sich auf den Welthandel weiter negativ auswirken könnte. In China und Hongkong reagierten die Aktienmärkte am Morgen mit kräftigen Verlusten und auch an der Wall Street gab es am Vortag deutliche Verluste. Dort machten die Investoren vor allem bei den zuletzt sehr stark gelaufenen Technologieaktien Kasse.

